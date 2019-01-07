Son Dakika Haberleri: Cinayetten Aranan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı

Cinayetten Aranan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı

1 saat önce

Muş'ta cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Tekirdağ'ın Marmarareğlisi ilçesinde yakalandı.

Cinayetten Aranan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı, System.String[]
Muş'ta cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Tekirdağ'ın Marmarareğlisi ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Marmararaereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muş'ta 18 yıl önce Ü.Y'yi öldüren ve cinayetten 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B'nin (38) Marmarareğlisi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı, Yeniçiftlik Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:35 Kaynak: AA

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