Cinayetten Aranan Zanlı Yakalandı
34 dakika önce
Zeytinburnu'nda Suriye uyruklu bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan B.Ö, Bakırköy'de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zeytinburnu
'nda Suriye
uyruklu bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan B.Ö, Bakırköy
'de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan daha önce Osmanlı Ocakları'nda yöneticilik yaptığı belirtilen B.Ö, Bakırköy'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şahsın üzerinden bir tabanca ile suikast silahı olarak kullanılabileceği kaydedilen "anahtarlık silah" çıktı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:43 Kaynak: AA
Banka Müdürü Evinde Ölü Bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilmeyi ABD ile Birlikte Yürütmeliyiz
Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Fatih Portakal'ın Haberler.com'a Açtığı Davayı Mahkeme Reddetti