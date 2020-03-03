Cinayetten aranıyordu, çadırda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinayetten aranıyordu, çadırda yakalandı - Son Dakika

Cinayetten aranıyordu, çadırda yakalandı

6 saat önce

Siirt'te cinayet suçundan aranan zanlı, çadırda saklandığı sırada güvenlik güçlerince yakalandı.

Cinayetten aranıyordu, çadırda yakalandı, System.String[]

Siirt'te cinayet suçundan aranan zanlı, çadırda saklandığı sırada güvenlik güçlerince yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Köprüçay köyü Kırgeçit mezrasında 27 Şubat'ta F.Ç. ve K.Ç. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü ve K.Ç.'nin F.Ç.'yi öldürüp kaçtığı belirtildi. Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığından jandarma insansız hava aracı desteğinde, 5 jandarma komando timi K.Ç. isimli firari şüphelinin yakalanabilmesi ve çıkabilecek diğer olayları engellemek maksadıyla olay bölgesine görevlendirilmiştir. Yapılan planlı ve titiz çalışmalar neticesinde, icra edilen operasyon ile firari şüpheli K.Ç. Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde hayvan otlatma amacıyla kurulan çadırda suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.Ç. adlı şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Jandarma, Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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