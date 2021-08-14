Cinayetten beraat etti, cinayete kurban gitti - Son Dakika

Cinayetten beraat etti, cinayete kurban gitti

Adana'da 6 yıl önce işlenen bir cinayetin zanlısı olarak yakalanıp yargılanan ancak 2020 yılında beraat eden şahıs, cezaevinden çıktıktan bir yıl sonra öldürüldü

Katil zanlısı ile birlikte 2015 yılında öldürülen Şeref Alkan'ın 2 yakını da azmettirici iddiasıyla gözaltına alındı

Yakalanan katil zanlısı, kiralık katil olmadığını öldürdüğü kişiyle arasında alacak verecek meselesi olduğunu öne sürdü

ADANA - Adana'da 6 yıl önce işlenen bir cinayetin zanlısı olarak yakalanıp yargılanan ve 2020 yılında beraat eden bir şahıs, maktulün yakınları tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Katil zanlısı ile birlikte 2015 yılında öldürülen Şeref Alkan'ın 2 yakını da azmettirici iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilk cinayet, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde 31 Ağustos 2015 günü işlendi. Hamallık yapan Şeref Alkan (51), sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Kapının önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle Şeref Alkan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Alkan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. İlk etapta kendinde olan Alkan, polislere kendini vuran kişiyi söylemeyip "İntikamımı ben alacağım" dedi. Ancak daha sonra Alkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından torağa verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, katili bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olaydan Alkan'ın da arkadaşı olduğu, o gün birlikte içki içtikleri öne sürülen Eyüp Alyakut (25), cinayeti şüphelisi gözaltına alındı. Zanlının Alkan'ı içkisinden izinsiz içtiği için öldürdüğü de iddia edildi. Yapılan sorgulamada Alyakut, suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede 8 Ocak 2016 günü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"3 gün sonra kız kaçırmaktan tutuklandı"

Alyakut, 11 Ocak 2016 günü arkadaşı S.B. ile birlikte eski sevgilisi 16 yaşındaki S.C.'yi okul önünden zorla kaçırdı. Aynı gün zanlı ve arkadaşı, gasp dedektifleri tarafından Adana'da yakalandı. Zanlı, kızı zorla kaçırmadığını sevdiği kız olduğunu söyleyerek "Sevmek ne zaman suç oldu" diyerek tepki gösterdi. Zanlı ve arkadaşı bu olaydan dolayı 12 Ocak 2016 günü sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesine kız kaçırmadan dolayı açılan davada Alyakut 6 yıl 8 ay arkadaşı ise 5 yıl hapis cezası aldı.

"Cinayetten 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı, sonra beraat etti"

Alyakut, alıkoymak suçunda cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak arkadaşıyla birlikte tahliye oldu. Ancak, bir sürü sonra da ağır ceza mahkemesinde yargılandığı cinayet davasından 10 yıl 6 ay hapis cezası alınca cezaevine girdi. Alyakut'un avukatı bu duruma itiraz etti. İtiraz üzerine dava yenilenince 12 Ekim 2020 günü suçu işlediği sabit olmadığı için cinayet suçlamasından beraat etti. Alyakut, bunun üzerine cezaevinden tahliye oldu.

"Öldürdüğü öne sürülen arkadaşıyla aynı ayda öldürüldü"

Alyakut, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 1 yıl sonra Hürriyet Mahallesinde 12 Ağustos 2021 günü tabancayla vurularak öldürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis, önce ölen kişiyi araştırmakla işe başlayarak yaptığı çalışmada maktulün 6 yıl önce adının cinayete karıştığını ve bir de kız kaçırdığını belirledi. Polis, çalışmayı genişlettiğinde kaçırdığı kızın ailesinin cinayetle bir alakasının olmadığını ancak 6 yıl önce ölen şahsın yakanlarının cinayeti işleyebileceği şüphesi olduğunu belirledi. Polis, 6 yıl önce ölen Şeref Alkan ailesine yoğunlaştığında Şeref Alkan'ın kardeşi Bayram A. Şeref Alkanın oğlu Eren A.'nın cinayeti azmettirme ihtimali olduğunu belirledi. Polis, ayrıca zanlıların cinayeti de Umutcan E. isimli şahsa işlettiğini iddiasıyla zanlıları Namık Kemal Mahallesine yaptığı baskında yakaladı.

"Cinayeti kabul etti, kiralık katil olmadığını söyledi"

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Emniyette zanlı Umutcan E., Alyakut'u kendisinin öldürdüğünü kabul ettiği, ancak kimseden Alyakut'u öldürmek için emir ya da para almadığını aralarında alacak verecek meselesi olduğu için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Zanlı amca yeğenin de azmettirme suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.