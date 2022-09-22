Cinayetten bir ay önce Asya'dan para isteyen eski sevgiliye 'tehdit' suçundan 6 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayetten bir ay önce Asya'dan para isteyen eski sevgiliye 'tehdit' suçundan 6 ay hapis

22.09.2022 13:02
Cinayetten bir ay önce Asya'dan para isteyen eski sevgiliye 'tehdit' suçundan 6 ay hapis

BURSA'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına karşın, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü (21), arkadaşı Alican Vergül (26) ile birlikte evine gidip kapıyı çilingir yardımı ile açtırdıktan sonra bıçaklayarak öldürüp, annesini ise ağır yaraladığı iddiasıyla yargılaması süren Oktay Hürmet (23),...

BURSA'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına karşın, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü (21), arkadaşı Alican Vergül (26) ile birlikte evine gidip kapıyı çilingir yardımı ile açtırdıktan sonra bıçaklayarak öldürüp, annesini ise ağır yaraladığı iddiasıyla yargılaması süren Oktay Hürmet (23), bu olaydan bir ay önce genç kadını tehdit edip para istediği iddiasıyla hakkında açılan davada 'tehdit' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, mart ayında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, arkadaşı Alican Vergül ile birlikte, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün evine gitti. Hürmet, çilingir yardımıyla kapısını açtırdığı eve girip eski sevgilisinin gelmesini bekledi. Oktay Hürmet, akşam saatlerinde eve gelen Asya'yı bıçaklayarak öldürürken, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı. Olay sonrası otomobile binip kaçan Oktay Hürmet ile arkadaşı Alican Vergül, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç kaydı olan Oktay Hürmet ile 1 suç kaydı bulunan Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Oktay Hürmet ile Alican Vergül hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 20'şer yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın yargılanması devam ederken, Oktay Hürmet ilk duruşmada cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Alican Vergül ise yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.CİNAYET ÖNCESİ PARA İSTEYİP TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan Asya Pınar Üzümcü'nün, cinayetten 1 ay önce şubat ayında annesi İfakat Evci ile birlikte, borcu olduğu gerekçesiyle kendisinden para isteyip tehdit ettiğini öne sürdüğü Oktay Hürmet'ten şikayetçi olduğu öğrenildi. Soruşturma sonrası Oktay Hürmet hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu suçtan tutuksuz yargılanan Oktay Hürmet, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip beraatini talep etti. Duruşmada ifade veren İfakat Evci ise cinayet öncesi kızını tehdit ettiğini söylediği sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mevcut delilleri dikkate alan mahkeme heyeti, Oktay Hürmet'e 'tehdit' suçundan 6 ay hapis cezası verdi.


YORUMLAR
500
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan ikizlere doğum günü sürprizi Bursa gündem haberi: SPOR İznik'te düzenlenecek 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı Bursa gündem haberi: SPOR İznik'te düzenlenecek 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Kaynak: DHA

Kestel, Bursa, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayetten bir ay önce Asya'dan para isteyen eski sevgiliye 'tehdit' suçundan 6 ay hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:09 İran yangın yeri! Taksim'de toplanan kadınlar Masha Amini için saçlarını kesti
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 13:32:41. #1.11#
SON DAKİKA: Cinayetten bir ay önce Asya'dan para isteyen eski sevgiliye 'tehdit' suçundan 6 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement