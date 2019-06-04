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Cinayetten kömür anlaşmazlığı çıktı: İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyesini öldüren zanlı tutuklandı

39 dakika önce

Cinayetten kömür anlaşmazlığı çıktı: İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyesini öldüren zanlı tutuklandıZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde İyi Parti ilçe yönetim kurulu üyesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Cinayetten kömür anlaşmazlığı çıktı: İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyesini öldüren zanlı tutuklandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde İyi Parti ilçe yönetim kurulu üyesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay dün Kozbu ilçesinde yaşandı. İddialara göre Sabahatdin K., bir süre önce kömür sattığı İyi Parti Kozlu Yönetim Kurulu yedek üyesi Metin Alagözoğulları ile para konusunda tartışmaya başladı.
Parti binasında başlayan tartışma sonrası Sabahatdin K. yanında getirdiği bıçak ile Metin Alagözoğulları'nı bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kaçmaya başlayan Metin Alagözoğulları, işhanı girişinde yere yığıldı. Boynundan, kalp ve karın bölümünden aldığı darbelerle ağır yaralanan Metin Alağözoğulları kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Sabahatdin K., polisteki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlının sorgusunda Metin Alagözoğulları'na kömür sattığı parasını alamadığı iddia edildi. Zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayetten kömür anlaşmazlığı çıktı: İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyesini öldüren zanlı tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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