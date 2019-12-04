Son Dakika Haberleri: Cinayetten sonra 112 istasyonunda nöbet tutmuş (2)
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Cinayetten sonra 112 istasyonunda nöbet tutmuş (2)

6 saat önce

TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza D. ve Tolga Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetten sonra 112 istasyonunda nöbet tutmuş (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza D. ve Tolga Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:25 Kaynak: DHA
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