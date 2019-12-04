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Cinayetten sonra 112 istasyonunda nöbet tutmuş (2)
6 saat önce
TUTUKLANDI Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza D. ve Tolga Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:25 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza D. ve Tolga Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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