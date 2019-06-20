Cinayetten sonra tehditler arttı! İki başkan hedefte

KÖLN polisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'e ölüm tehdidinin Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin ardından gittiğini doğruladı.

KÖLN polisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'e ölüm tehdidinin Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin ardından gittiğini doğruladı. Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein da cinayetten sonra ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Alman WDR televizyonu, tehditlerin vali cinayetinde olduğu gibi çok açık aşırı sağ çevrelerce gönderildiğini ve cinayetle bağlantılı olduğunu vurguladı. Bild gazetesi de polisin, tehditlerin arkasında aşırı sağ çevreler olduğu şüphesinden hareket ettiğini yazdı.



SALDIRGANIN İFADESİ: ÖLDÜRMEK İSTEDİM



Köln'ün bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, 2015'te seçim gününden bir gün önce Frank S. adlı aşırı sağcının bıçaklı saldırısına uğradı. Belediyede uyum ve mültecileri yerleştirmeden sorumlu olan Reker, yabancı dostu bir politikacı olarak tanınıyordu. Saldırgan, Reker'i boğazına sapladığı 30 cm uzunluğundaki bıçakla ağır yaraladı. Olayda ayrıca bir kadın ağır olmak üzere üç kişi de hafif yaralandı. Aşırı sağcı saldırgan Frank S. ifadesinde, "Onu öldürmek istedim. Önümüzdeki 20 yıl içinde Müslümanların ağırlıkta olduğu bir toplumda yaşamak istemiyorum" dedi. Savcılık da Reker'e saldırının çok açık yabancı düşmanlığı olduğunu vurguladı. Frank S., ağır adam yaralama suçundan 14 yıl hapis cezası aldı.



NIERTH İSTİFA ETMİŞTİ



Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein ise 2017'de bir büfeden döner alırken saldırıya uğradı. Saldırgan, Köln'deki gibi elindeki bıçağı belediye başkanının boğazına saplamak istedi. Ancak dönerci ve oğlu saldırgana müdahale edince, Hollstein saldırıyı boğazına aldığı hafif bıçak yarasıyla atlattı. Yabancı ve mülteci yanlısı olarak tanınan Hollstein, hayatını dönerci ve oğluna borçlu olduğunu söyledi.



Daha önce de Leipzig Büyüşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung, Cottbus Büyükşehir Belediye Başkanı Holger Kelch, Heidenau Belediye Başkanı Jürgen Opitz ölüm tehditleri almıştı. Saksonya Anhalt Eyaleti'ndeki Tröglitz Belediye Başkanı Markus Nierth ise aşırı sağ çevrelerden aldığı ölüm tehditleri üzerine istifa etmiş, istifası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

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