Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti - Son Dakika

Ne olduysa 30 saniyede oldu! Bu görüntü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 31 Ağustos 2015 günü işlenen ilk cinayette, hamallık yapan Şeref Alkan (51), sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Kapının önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle Şeref Alkan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Alkan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı.

KENDİSİNİ VURAN KİŞİYİ SÖYLEMEDİ

İlk etapta kendinde olan Alkan, polislere kendini vuran kişiyi söylemeyip "İntikamımı ben alacağım" dedi. Ancak daha sonra Alkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, katili bulmak için çalışma başlattı.

İÇKİSİNDEN İZİNSİZ İÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucu olaydan Alkan'ın da arkadaşı olduğu, o gün birlikte içki içtikleri öne sürülen Eyüp Alyakut (25), cinayeti şüphelisi gözaltına alındı. Zanlının Alkan'ı içkisinden izinsiz içtiği için öldürdüğü de iddia edildi. Yapılan sorgulamada Alyakut, suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede 8 Ocak 2016 günü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 GÜN SONRA 16 YAŞINDAKİ KIZI KAÇIRDI

Alyakut, 11 Ocak 2016 günü arkadaşı S.B. ile birlikte eski sevgilisi 16 yaşındaki S.C.'yi okul önünden zorla kaçırdı. Aynı gün zanlı ve arkadaşı, gasp dedektifleri tarafından Adana'da yakalandı.

''SEVMEK NE ZAMAN SUÇ OLDU'' SÖZLERİYLE YAPTIKLARINI SAVUNDU

Zanlı, kızı zorla kaçırmadığını sevdiği kız olduğunu söyleyerek "Sevmek ne zaman suç oldu" diyerek tepki gösterdi. Zanlı ve arkadaşı bu olaydan dolayı 12 Ocak 2016 günü sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesine kız kaçırmadan dolayı açılan davada Alyakut 6 yıl 8 ay, arkadaşı ise 5 yıl hapis cezası aldı.

CİNAYETTEN 10 YIL 6 CEZA ALDI, BERAAT ETTİ

Alyakut, alıkoymak suçunda cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak arkadaşıyla birlikte tahliye oldu. Ancak, bir sürü sonra da ağır ceza mahkemesinde yargılandığı cinayet davasından 10 yıl 6 ay hapis cezası alınca cezaevine girdi. Alyakut'un avukatı bu duruma itiraz etti. İtiraz üzerine dava yenilenince 12 Ekim 2020 günü suçu işlediği sabit olmadığı için cinayet suçlamasından beraat etti. Alyakut, bunun üzerine cezaevinden tahliye oldu.

ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ARKADAŞIYLA AYNI AY ÖLDÜRÜLDÜ

Alyakut, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 1 yıl sonra Hürriyet Mahallesi'nde 12 Ağustos 2021 günü tabancayla vurularak öldürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis, önce ölen kişiyi araştırmakla işe başlayarak yaptığı çalışmada maktulün 6 yıl önce adının cinayete karıştığını ve bir de kız kaçırdığını belirledi.

İNTİKAM CİNAYETİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis, çalışmayı genişlettiğinde kaçırdığı kızın ailesinin cinayetle bir alakasının olmadığını ancak 6 yıl önce ölen şahsın yakınlarının cinayeti işleyebileceği şüphesi olduğunu belirledi. Polis, 6 yıl önce ölen Şeref Alkan ailesine yoğunlaştığında Şeref Alkan'ın kardeşi Bayram A. (50) Şeref Alkan'ın oğlu Eren A.'nın (26) cinayeti azmettirme ihtimali olduğunu belirledi. Polis, ayrıca zanlıların cinayeti de Umutcan E. (21) isimli şahsa işlettiğini iddiasıyla zanlıları Namık Kemal Mahallesi'ne yaptığı baskında yakaladı.

CİNAYETİ KABUL ETTİ, ''KİRALIK KATİL DEĞİLİM'' DEDİ

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Emniyette zanlı Umutcan E., Alyakut'u kendisinin öldürdüğünü kabul ettiği, ancak kimseden Alyakut'u öldürmek için emir ya da para almadığını aralarında alacak verecek meselesi olduğu için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Zanlı amca yeğenin de azmettirme suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.