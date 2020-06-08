Cinayetten tutuklanan kardeşlerin annesi: Çocuklarım suçsuz - Son Dakika

NİĞDE'de, evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Harun Ünlüsoy'un (60) katil zanlısı olduğu iddiasıyla, cinayetten 12 yıl sonra tutuklanan kardeşlerin annesi, çocuklarının suçsuz olduğunu iddia etti. Kardeşlerin avukatları da, tutukluluk kararının kaldırılması için bir üst mahkemeye itiraz etti.

Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde yaşayan Harun Ünlüsoy, 10 Ekim 2008 günü evinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü. Aradan geçen 12 yıla rağmen faili meçhul kalan cinayet dosyası, Ulukışla Cumhuriyet Savcısı Erdem Asıl'ın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip tarafından yeniden açıldı. 9 ay süren çalışmalar sonunda özel ekip, olaya karıştığı iddia edilen 9 şüpheliyi, 1 Haziran günü Niğde, Adana ve Antalya'da belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Onur B. ve kardeşi Yakup B., nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Onur B. ve Yakup B.'nin avukatları, bir üst mahkemye başvurarak, tutukluluk kararına itiraz etti.

2 kardeşin annesi Emine B. ise çocuklarının cinayetle ilgisi olmadığını iddia etti.

Çocuklarının asılsız söylentilerin kurbanı olduğunu ileri süren Emine B., "Çocuklarımın olayla hiçbir ilgisi yok, maktulün olay öncesinde birçok hasmı bulunmakta. Gerekli bilgiler dosyada mevcut olmasına rağmen, asılsız söylentiler üzerine, yalnızca ailem hakkında soruşturma yoğunlaştırılmış ve yeterli gerekçe olmaksızın çocuklarım tutuklanmıştır. Çocuklarım suçsuz. Adalete güvenimiz sonsuz. Er ya da geç gerçek suçluların yakalanacağına inanıyorum" dedi.