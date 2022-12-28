Katil zanlısından akılalmaz sözler: Neden pişman olayım ki çok para verdim - Son Dakika
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Katil zanlısından akılalmaz sözler: Neden pişman olayım ki çok para verdim

28.12.2022 20:27

Balıkesir Edremit'te Ayhan Sargut, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Erol Çolpan tarafından bıçakla öldürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı Çolpan, "Pişman mısın?' sorusuna, "Pişman değilim, neden pişman olayım ki, çok para verdim" şeklinde yanıt verdi. Çolpan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Erol Çolpan ile Ayhan Sargut, sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Çolpan, yanında bulunan bıçakla Ayhan Sargut'u 5 yerinden bıçakladı.

CİNAYETTEN TUTUKLANAN ZANLI NEDEN PİŞMAN OLAYIM Kİ, ÇOK PARA VERDİM

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sargut kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Olayın ardından kaçmaya çalışan Erol Çolpan ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol Çolpan'ı gözaltına aldı.

"PİŞMAN DEĞİLİM, ÇOK PARA VERDİM"

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Erol Çolpan, adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim, neden pişman olayım ki, çok para verdim" yanıtını verdi. Çolpan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Katil zanlısından akılalmaz sözler: Neden pişman olayım ki çok para verdim - Son Dakika

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