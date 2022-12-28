Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Erol Çolpan, adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim, neden pişman olayım ki, çok para verdim" yanıtını verdi. Çolpan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Erol Çolpan ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol Çolpan'ı gözaltına aldı.

Sargut kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sargut, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde iddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Erol Çolpan ile Ayhan Sargut, sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Çolpan, yanında bulunan bıçakla Ayhan Sargut'u 5 yerinden bıçakladı.

Kaynak: DHA

Kurşunlu, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katil zanlısından akılalmaz sözler: Neden pişman olayım ki çok para verdim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.