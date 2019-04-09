Cinayetten Tutuklu Sanık: Gözlerim Çok İyi Görmüyor, Ben Vurmadım

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Hastaneye Yatarken Yardım İstediği Arkadaşı, Evdeki Çay Dolu Viski Şişelerine Kadar Çaldı!

"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!