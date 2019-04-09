Cinayetten Tutuklu Sanık: Gözlerim Çok İyi Görmüyor, Ben Vurmadım

KAYSERİ'de, Volkan Şahin'i tüfekle öldürüp, kardeşi Sezer Şahin
'i (19) de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ekrem (23) ve Bayram Çalışkan (20) kardeşlerin yargılanmalarına devam edildi. Sanıklardan Ekrem Çalışkan, "Benim gözlerim çok iyi görmüyor. Volkan ve Sezer, gece 60 metreden sıkılan tüfekle vurulmuş, ben yapmadım" dedi.
Olay, 7 Ağustos 2017 tarihinde merkez Kocasinan
ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Görgülü Sokak'ta meydana geldi. Ekrem ve Bayram Çalışkan kardeşler, iddiaya göre aralarında husumet bulunduğu belirtilen Volkan Şahin'i tüfekle vurarak öldürdü, kardeşi Sezer Şahin'i ise ağır yaraladı. Çalışkan kardeşler, polisin düzenlediği operasyonla Ankara
'da saklandıkları ahırda yakalandı. 6 suçtan aranan Erkem ve 4 suçtan aranan kardeşi Bayram Çalışkan, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'GÖZLERİM ÇOK İYİ GÖRMÜYOR' Kayseri
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Çalışkan kardeşler hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasına öldürülen Volkan Şahin'in annesi Akkız Şahin, eşi İsmigül Şahin ve avukatlar da hazır bulundu.
Bayram Çalışkan savunmasında, "Ben, o zamanlar denetimli imza veriyordum, olay anında yoktum. O gün Ankara'ya gidiyordum. Cinayetle alakam yok" dedi.
Ekrem Çalışkan ise, "Sezer ile tartıştık. Benim gözlerim çok iyi görmüyor. Volkan ve Sezer, gece 60 metreden sıkılan tüfekle vurulmuş, ben yapmadım, ağabeyim de yoktu. Tüfekte parmak izim de yok. Bu suçu biz işlemedik, 2 yıldır suçsuz yere cezaevindeyim" diye konuştu.
Savcı, Çalışkan kardeşlerin, fikir ve eylem birliği içerisinde Volkan Şahin'i 'kasten öldürmek', kardeşi Sezer Şahin'i ise 'öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına kararı vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.
- Kayseri