Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası - Son Dakika
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Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası

12.05.2022 18:29

Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yargılandığı davada karar verildi.

Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası

İSTANBUL - Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme Öztürk'ü, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırarak Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk, Ömer Genç, sanık avukatları, Sezer Öztürk'ün eşi ve çocukları salonda hazır bulundu.

"Beni kimse tahrik etmedi, bana direkt saldırdılar"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sezer Öztürk,"Savcı beyin mütalaasına saygı duyuyorum fakat katılmıyorum. Ben tahrik edilmedim saldırıya uğradım. Karşı taraftan bana bir iki kişi saldırmadı. İlk olayda silahım arabadaydı ama ben kimseyi öldürmek istemedim. Basit bir yol isteme mevzusu. Ben sadece kendimi korudum. Benim şerefime namusuma laf ettiler. Maktulün imam nikahla eşi dedi ki "Onu öldürmeseydi beni öldürecekti" benim onun varlığından bile haberim yok. Beni kimse tahrik etmedi, bana direk saldırdılar. Bugün vereceğimiz karar sadece benim değil, eşimin ve çocuklarımın da hayatını değiştirecek."ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Yılmaz Aboşoğlu,"Müvekkişim kaçmaya dahi fırsat bulamamıştır. Taşlarla, sopalarla saldırıya uğramıştır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum."dedi.

"Elimize çok fırsat geçti ama öldürme kastımız yoktu"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ömer Genç,"Yaralamaları, isteyerek kasti yapmadım. Bizi hiç konuşturmadan saldırdılar. Eşim, beni kucağında çocukla kurtarmaya geldi ona bile saldırdılar. Benim tek amacım kendimi, ailemi ve Sezer'i korumaktı. Elimize çok fırsat geçti ama bizim öldürme kastımız yoktu."İfadelerini kullandı.

"Ailemin canını ve kendi canımı koruduğum için pişman değilim"

Alınan beyanların ardından hüküm açıklanacağını söyleyen mahkeme başkanı, sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Sezer Öztürk, "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Olayların bu noktaya geldiği için çok pişmanım ama ailemin canını ve kendi canımı koruduğum için pişman değilim."dedi.

Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis

Kararını açıklayan mahkeme sanık Sezer Öztürk'ü, "Haksız tahril altında kasten adam öldürmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanık hakkında "Haksız tahrik altında muhtemel kastla adam yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Bu cezalar yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık Ömer Genç ise 5 ayrı suçtan 6 yıl 9 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası

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Sezer Öztürk, Sancaktepe, Mahkeme, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası - Son Dakika
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