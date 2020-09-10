CİNAYETTEN YARGILANAN MİLLİ SPORCUNUN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

CİNAYETTEN YARGILANAN MİLLİ SPORCUNUN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

KADIKÖY'de kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan milli kick boksçu Berke Şahin hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "Haksız tahrik altında kasten adam öldürmekö suçundan tutuklu sanık Şahin'in 12 yıldan 18 yıla kadar hapis...

CİNAYETTEN YARGILANAN MİLLİ SPORCUNUN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ, System.String[]
KADIKÖY'de kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan milli kick boksçu Berke Şahin hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "Haksız tahrik altında kasten adam öldürmekö suçundan tutuklu sanık Şahin'in 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tutuklu diğer sanıklardan Tevfik Karakaya hakkında da "Kasten adam öldürmeö suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Okan Canyurt ile taraf avukatları katıldı.

RAHMETLİNİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUMTutuklu sanık Berke Şahin savunmasında çok üzgün olduğunu belirterek "Rahmetlinin ailesinden özür diliyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için de üzgünüm. Pişmanım. 7 Eylül günü kız arkadaşımla yürürken karşı tarafta iki kişi gördüm. Bakışlarıyla bizi rahatsız ediyorlardı. Şahısların yanına geldiğimizde 'Yaşıyorsun bu hayatı, akıllısın biz ne yapalım' gibi sözler söylediler. Onlara baktığımda 'Hayırdır lan bizi mi döveceksin' dediler. Kız arkadaşım rahatsız oldu, durmamızı istemedi. Biz de laf atmalardan rahatsız olduğumuz için yolun karşısına geçtik. Kız arkadaşımı yolun karşısında bırakıp sanıkların yanına gittim. Maktul Ömer bana 'Hayırdır bizi mi döveceksin' diyerek küfür etti. 'Bizi rahatsız etmeye hakkın yok' dedim.

ELİMİN KANADIĞINI GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİMAralarında arbede çıktığını öne süren sanık Şahin "Ünal isimli şahıs bira şişesiyle sol gözümün altına vurdu. Ben kendimi korumak için bu kişiye yumruk salladım. Ömer'in elinde de kırık cam şişesi vardı, benim elimi bu cam şişesiyle yaraladı. Elimin kanadığını görünce şok geçirdim. Ömer bana 'Silahımı alıp geleceğim seni öldüreceğim' dedi. Ömer'in silahını almaya gittiğini düşünerek onu engellemek istedim. Hızlı hızlı peşinden gittim. Sonra diğer sanık Okan Canyurt motoruyla geldi. O arada kız arkadaşımı yalnız bıraktığımı düşünerek Okan'ın motoruna bindim ve onun yanına gitmek istedim. Okan bana maktulü takip ettiğini söyledi, ben kız arkadaşımın yanına gitmek istediğimi, maktul Ömer'in yanına gitmek istemediğimi söyledim ama Okan motoru hızlı sürüyordu, bana doğru düzgün cevap vermedi.ö şeklinde beyanda bulundu.

ADRENALİM YÜKSELDİMaktul ile karşılaştıklarını ifade eden Şahin, kendisine küfür edildiğini iddia ederek "Adrenalinim yükseldi. Motordan inince, Ömer koşmaya başladı, peşinden koştum. Yanımdaki bıçağı çıkardım, niyetim aslında bıçak saplamak değildi. Bıçak değmesin diye yan dahi çevirdim. Aramızda arbede oldu. Öldürmek gibi bir amacım yoktu, bıçağın maktule nasıl saplandığını bilemiyorum. Ben kendimi korumak için maktule yumruk atmıştım. Şok oldum, oradan direkt uzaklaştım. Okan beni motoruyla kız arkadaşımın yanına bıraktı. Ondan sonra direkt hastaneye gittim, polislere kendim teslim oldum. Bana Ömer'in yaralandığını söylediklerinde, en iyi doktora götürelim.ö ifadelerini kullandı.

ÖLÜP ÖLMEDİĞİ UMRUNDA DEĞİLDİ NASIL KURTULACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

Okan Canyurt ise beyanında "Berke'yi alıp Ömer'in bulunduğu yere götürdüğüm iddiası doğru değildir. Berke benim motoruma bindiğinde 'Dümdüz sür' dedi, ben de onun istediği yöne Moda'ya doğru sürdüm. Giderken yol üzerinde Berke, Ömer'i görüp dur dedi, zaten ben Ömer'i tanımıyordum.  Hemen motordan atladı ve Ömer'in peşinden gitti. Moda'ya sür dediği sırada da eli yaralı değildi. Eğer yaralı olsaydı ben bilirdim ve kan bir tarafıma bulaşırdı. Berke, olay bittiğinde parmağının kesildiğini bana söyledi. Berke iftira atıyor. Karakolda da sanık Berke ölenle hiç ilgilenmiyordu, ölüp ölmediği umurunda değildi. Sadece ben nasıl çıkacağım, kurtulacağım derdindeydi.ö diye konuştu.

ABİM BUGÜNE KADAR HİÇBİR KIZA LAF ATMAMIŞTIR

Söz alan Hatice Özdemir "Abim bugüne kadar hiçbir kıza laf atmamıştır. Evime gelen kız arkadaşlarımın yüzüne bile bakıp 'Hoş geldiniz' dememiştir. Bir kıza bakarken kız kardeşi olduğunu hatırlayıp ona göre hareket eden biriydi. Kendisi motorcuydu ve etrafında bir yığın kız vardı. Bir erkeğin yanındaki başka bir kıza bakacak karakterde değildi. Sanıkların tümünden şikayetçiyim. Ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK ALTINDA CEZALANDIRILMA İSTEDİ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Tevfik Karakaya hakkında "Kasten adam öldürmeö suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı, Berke Şahin hakkında ise "Haksız tahrik altında kasten öldürmeö suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.  Savcı Okan Canyurt hakkında ise "Kasten öldürmeye yardım etmeö suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tevfik Karakaya ve Berke Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşı ile Kadıköy'e giden Berke Şahin'in, kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile Ömer Özdemir'le kavga ettiği, olay yerinin yakınında bulunan Şahin'in arkadaşlarının da kavgaya dahil olduğu belirtiliyor.   Berke Şahin ve arkadaşı Tevfik Karakaya'nın darp ettiği maktul Ömer Özdemir'in olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, Berke Şahin'in tutuksuz sanık Okan Canyurt'un motosikleti ile Tevfik Karakaya'nın da kimliği tespit edilemeyen bir kişinin motosikleti ile Özdemir'i takip ettikleri,bir iş yerinin önünde ağaçların arkasına saklanırken yakaladıkları, Şahin'in Özdemir'i bıçakladığı, Karakaya'nın da olaya müdahil olarak darp ettiği anlatılıyor.

- İstanbul

Ömer Özdemir, Milli, Savcı, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİNAYETTEN YARGILANAN MİLLİ SPORCUNUN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

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