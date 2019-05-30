Son Dakika Haberleri: Çince eğitimlerini tamamlayan polisler sertifikalarını aldı
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Çince eğitimlerini tamamlayan polisler sertifikalarını aldı

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli 8 polis Çince dil eğitimi alarak görev yapmaya başladı.

Çince eğitimlerini tamamlayan polisler sertifikalarını aldı, System.String[]

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA 
İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli 8 polis Çince dil eğitimi alarak görev yapmaya başladı. 
İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol kapsamında, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Turizm Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan 'Çince Eğitim Kursu' programına katıldı. Çin'den gelen turistlerle daha iyi iletişim kurabilmesi için başlatılan Çince eğitim kursunu tamamlayan 8 polis, dün dil sertifikalarını aldı. Çince dil eğitimini tamamlayan polislerin mezuniyet törenine Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, Turizm Şube Müdürü Erdem Kadıoğlu, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Wenhong Li katıldı.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Törene katılanlardan görüntü
-Dil eğitimi tamamlayan polislerin sertifika alması
-Bir polisin Çince konuşması
-Genel ve detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:59 Kaynak: DHA
İstanbul, Polis, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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