Çince eğitimlerini tamamlayan polisler sertifika aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Turizm Şube ile İstanbul Havalimanı Şube müdürlüklerine mensup 8 polis, Çin'den gelen turistlerle daha iyi diyalog kurabilmek için Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan Çince dil eğitimini tamamlayarak sertifika aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Turizm Şube ile İstanbul Havalimanı Şube müdürlüklerine mensup 8 polis, Çin'den gelen turistlerle daha iyi diyalog kurabilmek için Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan Çince dil eğitimini tamamlayarak sertifika aldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ile Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol kapsamında, geçtiğimiz yılın Nisan ayında Turizm Şube Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü, Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan "Çince Eğitim Kursu" sona erdi. Türk polisinin, Çin'den gelen turistlerle daha iyi diyalog kurabilmesi için Çin Başkonsolosluğu ve Konfüçyüs Enstitüsü ortaklığında başlatılan Çince eğitim kursunu tamamlayan 8 polis, dün sertifikalarını alarak göreve başladı.



Turizm Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet ve sertifika törenine, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, Turizm Şube Müdürü Erdem Kadıoğlu, Konfüçyüs Enstitüsü Müdürü Wenhong Li ve Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei katıldı. Törende, Çin'den gelen turistlerle daha iyi diyalog kurabilmek için başlatılan kursu başarıyla tamamlayan 8 polise sertifikaları verildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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