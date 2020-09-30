Çinçin: "Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor" - Son Dakika

Çinçin: "Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor"

Çinçin: "Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor" Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Hikmet Çinçin, Suudi yönetimi ile ciddi bir müzakereye ihtiyaç olduğunu belirtti Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Suudi Arabistan yönetimi tarafından ithalatçı...

Çinçin: "Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Hikmet Çinçin, Suudi yönetimi ile ciddi bir müzakereye ihtiyaç olduğunu belirtti

HATAY - Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Suudi Arabistan yönetimi tarafından ithalatçı firmalara Türkiye'den ürün almamaları konusunda taahhütname imzalattıkları konusunda, "Bunun resmi ambargo olup olmaması bana göre çok önemli değil. Çünkü fiili ambargo dört ay ve daha önceki sürelerden beri Türkiye'ye tatbik ediliyor" dedi.

Başkan Hikmet Çinçin, 2019 yılı verilerine göre Suudi Arabistan'a en çok ihracat yapan ilk 5 ilden biri olan Hatay'ın Suudi Arabistan'la yaşanacak krizden olumsuz etkileneceğini söyledi.

Fiili ambargonun dört ay ve daha önceki sürelerden beri Türkiye'ye tatbik edildiğini belirten Çinçin, Türk menşeli ürünlerinin alınmaması için Suudi Arabistan Hükümeti'nin kendi erbaplarına baskı yaptığını kaydetti. Çinçin, "Bu pandemi süreci ile boğuşurken 2011 yılından beri sürmekte olan Suriye savaşının olumsuz etkileri ile Hatay boğuşurken bir de Suudi Arabistan çıktı. Çeşitli görüşler var, ambargonun olmadığı şeklinde beyanlar yapılmış. Ancak önemli olan fiili durum. Bu durum son dört aydır Türk mallarını Suudi Arabistanlı tüccarların almaması için Suudi Arabistan yönetiminin kendi erbaplarına yaptıkları bir baskı var. Yani bunun resmi ambargo olup olmaması bana göre çok önemli değil. Çünkü fiili ambargo dört ay ve daha önceki sürelerden beri Türkiye'ye tatbik ediliyor" dedi.

Yaş sebze ve meyve ürünlerinin gümrükten geri dönmesini bilinçli şekilde Suudi Arabistan yönetiminin geciktirdiğini vurgulayan Çinçin, "Dolayısıyla bu yaş sebze ve meyvelerin bozulmasına hatta dökülmesine neden oluyor. Yani bu durumun vardı yoktu tartışmasından öte Suudi yönetimi ile ciddi bir müzakereye ihtiyacımız var. Fiili ambargo var, bunu rakamlardan hissediyoruz. Suudi Arabistan'da yerleşik iş yapmak üzere yaşayan Türklerin yüzde 70'i Hataylı. Bunların birçoğu berber, lokanta gibi hizmet sektöründe özellikle otomotiv yedek parçası işi yapıyor. Türk sermayesi olan oradaki hemen hemen bütün Hataylılar, mallarını devredip çıkma arzusu taşıyor. Hala gündemde ambargo var yok tartışması anlamsız. Fiili durumda ambargo var, baskı uygulamak şartı ile gayri resmi, gayri ahlaki gayri kanuni olmak kaydı ile etmekte" diye konuştu.

Çinçin: Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor
Çinçin: Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor
Çinçin: Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor
Çinçin: Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor

Suudi Arabistan, Hikmet Çinçin, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 23:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çinçin: 'Suudi Arabistan 4 aydır Türkiye'ye fiili ambargo uyguluyor' - Son Dakika Ekonomi

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