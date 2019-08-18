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Cincinnati Masters'ta şampiyon Keys

16 dakika önce

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-0 yenen ABD'li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı.

Cincinnati Masters'ta şampiyon Keys, System.String[]
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-0 yenen ABD'li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı.
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 18 numarası Madison Keys ile klasmanın 153. basamağındaki Svetlana Kuznetsova karşılaştı.
Keys, karşılaşmayı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu.
Amerika Birleşik Devletleri, Svetlana Kuznetsova, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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