Cincinnati Masters'ta şampiyon Keys
16 dakika önce
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-0 yenen ABD'li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:26 Kaynak: AA
Cincinnati Masters Tenis
Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Rus Svetlana Kuznetsova
'yı 2-0 yenen ABD'li Madison Keys, şampiyonluğa ulaştı.
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 18 numarası Madison Keys ile klasmanın 153. basamağındaki Svetlana Kuznetsova karşılaştı.
Keys, karşılaşmayı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanarak şampiyon oldu.
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