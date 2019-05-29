Son Dakika Haberleri: Cinco melhores gols, Arsenal'e karşı Arsenal yapıyor
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Cinco melhores gols, Arsenal'e karşı Arsenal yapıyor

1 saat önce

Confira os cinco melhores golları Chelsea marcados'unu rakip londrino Arsenal ile yapıyor. Açıklama Eden Hazard, Alex ve Roberto Di Matteo.

Confira os cinco melhores golları Chelsea marcados'unu rakip londrino Arsenal ile yapıyor. Açıklama Eden Hazard, Alex ve Roberto Di Matteo.
Cinco melhores gols, Arsenal'e karşı Arsenal yapıyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Chelsea, Roberto Di Matteo, Arsenal, Spor
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