Cinco melhores gols, Arsenal'e karşı Arsenal yapıyor
1 saat önce
Confira os cinco melhores golları Chelsea marcados'unu rakip londrino Arsenal ile yapıyor. Açıklama Eden Hazard, Alex ve Roberto Di Matteo.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Confira os cinco melhores golları Chelsea marcados'unu rakip londrino Arsenal ile yapıyor. Açıklama Eden Hazard, Alex ve Roberto Di Matteo.
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