Son Dakika Haberleri: Çinde Üretilen İphone'ların ABD'ye İthaline Yasak Gelebilir

Çinde Üretilen İphone'ların ABD'ye İthaline Yasak Gelebilir

55 dakika önce

Apple ve Qualcomm Arasındaki Patent Anlaşmazlıkları Sürüyor Çinde Üretilen iPhone'ların ABD'ye İthaline Yasak Gelebilir.

Çinde Üretilen İphone'ların ABD'ye İthaline Yasak Gelebilir, System.String[]
Apple ve Qualcomm Arasındaki Patent Anlaşmazlıkları Sürüyor


Çinde Üretilen iPhone'ların ABD'ye İthaline Yasak Gelebilir.

Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonu, Çinli teknoloji devi Qualcomm ile Apple arasındaki patent kavgasında, idari yargıcın aldığı kararın komisyon tarafından değerlendirileceğini açıkladı. Söz konusu kararın onaylanması durumunda Çin'de üretilen bazı iPhone modellerinin ülkeye girişine yasak getirilebilir.

Bir başka ifadeyle iPhone modellerinin üretildiği Çin'den ABD'ye ithalatın yasaklanabileceği belirtildi.

İki şirket arasındaki patent savaşları farklı ülkeler de  devam ediyor. İki şirket bir çok kez bu davalarda haklı bulundu.

Peki ithalat yasağına konu olacak karar neydi?


ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından dün alınan iki karar oldukça dikkat çekti. İdari Yargıç MaryJoan McNamara tarafından alınan ilk kararda, çip üreticisi Qualcomm'un patent ihlali başvurusu haklı bulunarak, Apple'ın bazı telefon modellerinin Çin'den ABD'ye ithal edilmesinin yasaklanması tavsiye edildi.

Alınan Kararın bir bağlayıcılığı yok, Tavsiye Niteliğinde ama İthalat yasağı kararını komisyon verecek

Ancak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun, İdari Yargıç McNamara'nın kararını ayrıca inceleyeceği ve bu inceleme sonucunda bazı iPhone modellerinin ABD'ye ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağına karar verileceği belirtildi.

Güncelleme:

Ticaret komisyonu "Qualcomm'un iddiasının geçersiz olduğuna" hükmetti.

Geçen hafta San Diego'da görülen davada Güney Kaliforniya yerel mahkeme jürisi Apple'ın iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerinde Qualcomm'a ait U.S. 8,838,949 ve U.S. 9,535,490 No'lu patentlerinin, Apple iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinde de U.S. 8,633,936. No'lu patentinin izinsiz kullanıldığı kararına varmıştı.
Daha önce de Çin'de bir mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı.
Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple'ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor.

Dediğim gibi Apple ve Qualcomm arasındaki patent savaşı dünyanın dört bir yanındaki mahkemelerde devam ediyor.

Almanya ve Çin'deki hakimler, Apple'ı Qualcomm patentlerine aykırı buluyor ve bazı iPhone modellerinde geçici yasaklar yayınladılar. Ancak Apple, Almanya'da satılan daha eski iPhone modellerinde Qualcomm çiplerini kullanmaya ve Çin'de ihlal edilen patentlerle ilgili işlevselliği ele almak için Çin'de bir yazılım güncellemesi önererek bu yasakları aşmayı başarmıştı.

US International Trade Commission, US International Trade Commission

Bloomberg, Reuters

Çinde Üretilen iPhone'ların ABD'ye İthaline Yasak Gelebilir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com

Apple, Qualcomm, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
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