Çindeki vatandaşları getirecek uçak, vuhan'dan yola çıktı - Son Dakika

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Çindeki vatandaşları getirecek uçak, vuhan'dan yola çıktı
35 dakika önce
Çindeki vatandaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
Çindeki vatandaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı
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