Cindires'te bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Cindires'te bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
02.01.2021 16:57
Suriye'nin Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Suriye'nin Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Öte yandan geçtiğimiz saatlerde Resulayn kentinde bulunan sebze pazarına da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. - HALEP
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