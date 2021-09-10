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Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları - Son Dakika

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

10.09.2021 15:09
Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları, System.String[]

ZAMANI DURDURDUAma 1980'lerde ve 90'larda podyumlarda kelimenin tam anlamıyla fırtınalar estiren top model Cindy Crawford için bu durum geçerli değil görünüşe göre. 55 yaşındaki iki çocuk annesi Crawford bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

ZAMANI DURDURDU

Ama 1980'lerde ve 90'larda podyumlarda kelimenin tam anlamıyla fırtınalar estiren top model Cindy Crawford için bu durum geçerli değil görünüşe göre. 55 yaşındaki iki çocuk annesi Crawford bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

29 YIL SONRA AYNI GÖRÜNTÜ

Cindy Crawford, bir yardım işi için objektif karşısına geçti ve 1992 yılında verdiği ikonik pozu tekrarladı. Crawford, o çekimden görüntüleri de sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Bu arada ünlü modelin, belli bir neslin hafızasına kazınan bu pozu bir kanser hastanesine gelir getirmek amacıyla düzenlenen bir kampanya kapsamında tekrarladığını belirtelim. Crawford'un kardeşi Jeff bu hastanede tedavi görmüş ancak hayata tutunamamıştı. Crawford'un ilk olarak 1992 yılında verdiği ve bu yıl tekrarladığı bu pozda dikkat çeken en çarpıcı ayrıntı ise modelin dış görünüşü. Crawford, bu ikonik poz ilk çekildiğinde 26 yaşındaydı. Şimdi ise 55 yaşında. Ama aradan geçen bunca zaman bile onun görüntüsünü hiç değiştirmemiş. Yani aradan 29 yıl geçti ama Cindy Crawford fiziksel görüntü olarak hiç değişmedi. Peki bunu nasıl başardı?

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

SIRLARINI ANLATTI

Elbette Cindy Crawford'un da tıpkı bazı insanlar gibi "genetik piyangoyu" kazanmış olduğunu söyleyebiliriz. Ama kendisinin de bir röportajında belirttiği gibi "yaşlanmaya karşı bağışıklığı yok." Crawford bu konuda Elle dergisine verdiği röportajda "Zamanın geçişiyle savaşamazsınız" diyerek geçip giden yılları kabullendiğini itiraf etmişti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Bunu dengelemek için her yıl fazladan bir iyi alışkanlık geliştirmelisiniz." Peki ya 55 yaşına gelmesine ve yüzüne ufak tefek müdahaleler yaptırmış olmasına rağmen Cindy Crawford'un fiziksel görünümünü bunca yıl nasıl koruduğunu biliyor musunuz? Model, bu ayrıntıyı da bir sır gibi saklamıyor elbette. Çeşitli röportajlarında bu konuda açıklamalar yapıyor ve formda kalma sırlarını paylaşıyor.

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

EGZERSİZ PROGRAMI BASİT

The Cut dergisine verdiği röportajda Crawford, 30 yıl boyunca uyguladığı egzersiz programını anlatmıştı. Kendi anlatımıyla Crawford haftada üç gün 20 dakika kardiyo egzersizleri yapıyor. Üstelik bunun için uyguladığı farklı yöntemler de var. Bazen trambolinde zıplıyor, bazen evinde merdiven inip çıkıyor. Bütün bunları yaparken de ya sesli kitap dinliyor ya da müzik. Bu şekilde de egzersiz yaparken canının sıkılmasını engelliyor. Crawford daha sonra da ağırlık çalışmalarına başlıyor. Bu egzersizler ise yarım saat ile bir saat arasında sürüyor. Onun tercihi "eski stil" egzersizler. Bunlara ek olarak da haftada bir kez bir arkadaşıyla birlikte uzun bir yürüyüşe çıkıyor. Böylece hem egzersiz yapıyor hem de sosyalleşiyor.

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

CİLT BAKIMI TOP MODELLERE YARAŞIR

Cindy Crawford'un egzersiz rutini böyle. Basit, herkesin uygulayabileceği türden. Ama iş güzellik kısmına gelince, orası tam da bir top modele uygun. Crawford cildinin güzelliğini korumak için antioksidan ve vitaminlerin küçük iğnelerle cilt altına zerk edildiği mezoterapi yöntemini tercih ediyor. Crawford, Into The Gloss adlı dergiye verdiği röportajda cildinin derin temizliğini sağlamak için de kendi evindeki kızıl ötesi saunadan yararlanıyor. Model, kendisi bu şekilde hem cildine bakım yapar hem de dinlenirken kocası Rande Gerber'in ise bisikletiyle uzak rotalara seyahat ettiğini de anlatmıştı.

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNUYOR

Crawford, bunların yanı sıra basit güzellik rutinlerini de takip ediyor. Bunlar arasında en önemlisi cildini güneş ışınlarından korumak. Bol güneşli Malibu'da yaşadığı için de yüksek faktörlü koruyucu kremleri tercih ediyor. Ayrıca cildinin yüzü dışındaki bölümlerini korumak için de kapalı giysiler tercih ediyor. Crawford, cildin güneşten en çok etkilenen ve en çabuk yaşlanan bölgesi olan dekolte bölgesini de havuz başında ya da deniz kenarında bile direkt güne ışınlarına maruz bırakmıyor.

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

GENÇ GÖRÜNÜM

Crawford, yaşlanmayla ilgili küçük detayları da atlamıyor. Mesela ayaklarının bakımı için düzenli olarak nemlendirici kullanıyor. Elbette insanın yaşını en çok gösteren bölgelerinden biri olan saçları için de özel rutini var Crawford'un. Bir röportajında anlattığına göre saçlarını boyarken hem gri telleri kapatıyor hem de daha yumuşak ve daha genç bir görünüm elde ediyor.

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

'YÜZDE 80 KURALI'

Anlatımına göre Crawford, beslenme konusunda da özenli davranıyor. Genel prensibi "yüzde 80'lik zaman diliminde yüzde 80 sağlıklı beslenme." Crawford röportajında, kahvaltı sırasında protein karışımları içtiğini anlattı. Fakat Instagram paylaşımlarında onun kahvaltıda somon balığı, yumurta, avokado ve ahududu yediğini de görmek mümkün. Ayrıca kahve yerine hem sindirim açısından daha rahat olan hem de sağlık faydaları saymakla bitmeyen yeşil çayı tercih ediyor.

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

BESLENME ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

Crawford'un öğle yemeği ise salatadan oluşuyor anlattığına göre. Arada salatasına tavuk eklediği de oluyor. Bu arada akşam yemeklerinde ailesi için hindi köfteleri ve sebzelerle tüketilen makarna pişiriyor. Fakat bu konuda aile üyeleri arasında bazı ayrımlar var. Bunu da şu sözlerle anlatmıştı Crawford: "Ben makarna yemiyorum, çocuklar da salata ve sebze yemiyor." Crawford'un en çok tükettiği içecek ise su. Böylece fazladan kalori alımını engellemiş oluyor. Sadece zaman zaman alkollü içki tüketiyor. Ünlü model, kariyerinin ilk yıllarında daha fazla karbonhidrat tükettiğini de saklamıyor. The Cut dergisine verdiği röportajda Crawford "New York'a ilk taşındığımda herkes bir nedenden makarnadaki yağ oranının düşük olduğunu sanıyordu. Ben de makarnanın diyet yemeği olduğunu düşünüyordum" diye konuşmuştu.

Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları

Cindy Crawford, Amelia Hamlin, Genetik, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cindy Crawford zamanı durdurdu: İşte sırları - Son Dakika Magazin


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