CHP'li başkanın eşinden tepki çeken paylaşım: Atatürk yanlış milleti kurtarmış - Son Dakika
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CHP'li başkanın eşinden tepki çeken paylaşım: Atatürk yanlış milleti kurtarmış

16.05.2023 20:20

Çine Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'in, "Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış" şeklindeki paylaşımı tepki yağdı. Dinçer, paylaşımını daha sonra kaldırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken bir paylaşım da Çine Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'den geldi.

"EMEKLİLERİMİZ 15 BİN TL'Yİ FAZLA BULMUŞ"

Dinçer paylaşımda, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin ardından Dinçer, paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Enver Salih Dinçer, Çine, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li başkanın eşinden tepki çeken paylaşım: Atatürk yanlış milleti kurtarmış - Son Dakika


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