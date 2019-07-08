Son Dakika Haberleri: Çine'de 50 balya saman yandı
Son Dakika Güncel Haber

Çine'de 50 balya saman yandı

2 gün önce

Aydın'ın Çine ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu 50 balya saman yandı.

Çine'de 50 balya saman yandı, System.String[]
Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Çine, Güncel
Aydın'ın Çine ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu 50 balya saman yandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Ali Çoşkun'a ait evin bahçesinin yanından geçen elektrik teli, saman balyalarının üzerine düştü. Saman, kıvılcımlar nedeniyle alev aldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 50 balya zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının cesediyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekledi 25 saatlik dehşet! Su dolu kanalda kocasının cesediyle kurtarılmayı bekledi TEM otoyolunda lüks cip alev alev yandı Zeydan Karalar şiveli konuştu: Niye ters ters bakıyon, hayrola?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 15:08:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çine'de 50 balya saman yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]