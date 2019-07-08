Çine'de 50 balya saman yandı
2 gün önce
Aydın'ın Çine ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu 50 balya saman yandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:51 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu 50 balya saman yandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'nde, Ali Çoşkun'a ait evin bahçesinin yanından geçen elektrik teli, saman balyalarının üzerine düştü. Saman, kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangında 50 balya zarar gördü.
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