Çine'de Akdeniz anemisinden ölüm
1 saat önce
Çine'de yaşayan 27 yaşındaki Murat Boğa, Akdeniz anemisi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Çine'de yaşayan 27 yaşındaki Murat Boğa, Akdeniz anemisi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Umurköy Mahallesi'nde oturan Mustafa ve Fatma Boğa çiftinin oğlu Murat Boğa, 6 yıldır tedavi gördüğü Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle durumunun ağırlaşması üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Murat Boğa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Boğa'nın cenazesi Umurköy Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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