Çine'de anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi
1 saat önce
Anne sütü aile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Aydın'da 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' verildi.
Anne Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:53 Kaynak: İHA
sütü aile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Aydın
'da 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' verildi. Sağlık Bakanlığı
tarafından ülke genelinde 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek
Dostu Sağlık Kurumları Programı' yürütülüyor. Bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
'nün Anne Sütü Eğitimcileri Bahar Deveci Eren ve Kader Işık tarafından Çine
İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda toplam 15 sağlık personeline 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' verildi. Anne sütünün önemi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi başta olmak üzere bir çok konuda eğitim alan sağlık personeline eğitim sonunda sertifika verildi. - AYDIN
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