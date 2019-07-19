Son Dakika Haberleri: Çine'de anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi
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Çine'de anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi

1 saat önce

Anne sütü aile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Aydın'da 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' verildi.

Çine'de anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi, System.String[]
Anne sütü aile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Aydın'da 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları Programı' yürütülüyor. Bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün Anne Sütü Eğitimcileri Bahar Deveci Eren ve Kader Işık tarafından Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda toplam 15 sağlık personeline 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' verildi. Anne sütünün önemi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi başta olmak üzere bir çok konuda eğitim alan sağlık personeline eğitim sonunda sertifika verildi. - AYDIN
İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın, Çine, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:53 Kaynak: İHA
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