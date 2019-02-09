Çine'de Aranan Şüpheliler Yakalandı

. Aydın'ın Çine ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

. Aydın'ın Çine ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ş.A, A.A, C.E, H.Ç, M.T, S.D, M.A. ve M.Ö'yü yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Ş.A, uyuşturucu ticareti yapmak, A.A. ise hırsızlık suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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