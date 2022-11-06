Aydın'da korkunç olay: 7 yaşındaki çocuk, bazanın kapağının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Çine ilçesi Sarıoğlu Mahallesi'nde 7 yaşındaki I.Ş, henüz bilinmeyen bir nedenle odada bulunan bazanın kapağını yukarı kaldırdı. Küçük çocuk, yarım açtığı bazanın kapağının bir anda üzerine düşmesi sonucu altında kaldı.

ANNE BABA, KAPIYI AÇINCA DEHŞETİ YAŞADI

Odaya gelerek kapıyı açan baba Ali Şahin, kızının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Kızını bazanın altından kurtaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. O esnada eve gelen komşuları minik kız kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğu ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Küçük çocuğun ani ölümü anne Lütfiye Şahin ve baba Ali Şahin ile tüm sevenlerini yasa boğdu. 7 yaşındaki çocuğun cenazesinin yarın Çine'de defnedileceği öğrenildi.