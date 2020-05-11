Çine'de berber ve kuaförlere destek - Son Dakika

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, koronavirüsle mücadele kapsamında yeniden kapanan ve bugün faaliyete geçen berber ve kuaförlere hijyen ve sarf malzemesi desteğinde bulundu.



İlçedeki kuaför ve berberleri ziyaret eden Dinçer, gazetecilere açıklamasında koronavirüs salgının nedeniyle berber ve kuaförlerin 50 gündür hizmet veremediğini, bu süreçte esnafın çok zor günler geçirdiğini belirtti.

Belediye olarak bu yeni başlangıca destek olmak istediklerini aktaran Dinçer, esnafın bu süreçte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edeceğine inandığını ifade etti.

Dinçer, kahvehane işletmecileri için de destek paketi hazırladıklarını, iş yerleri açıldığında hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bu destekleri de esnafa ileteceklerini sözlerine ekledi.