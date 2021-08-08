Çine'de devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

Aydın Valiliği 6 Ağustos Cuma günü Muğla'nın Yatağan ilçesinden Çine ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçaova Mahallesi'nde 3 farklı noktada başlayan yangında 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman yangınına müdahalenin tüm kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla sürdürüldüğünün bildirildiği açıklamada, toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi, 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopterin çalışmalarda görevini sürdürdüğü aktarıldı.

Bölgede yaşayanların da su tankerleri ve traktörlerle, özel şirketlerin ise beton mikserleri ile alana su taşıdığı ve yangınla mücadeleye destek verdiği belirtilerek, STK'lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personelin yangın söndürme mücadelesinde yer aldığı ifade edildi.

Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığının dün 206 personel ile çalışmalara katıldığı, bugün de 50 personel ve 4 itfaiye aracı ile destekte bulunduğu bildirilerek, "Şu ana kadar yangın bölgesinde toplamda 1262 personel ve 250 araç çalışmalara katılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da dün Çine'ye gelerek Afet Koordinasyon Merkezinde değerlendirme toplantısına katıldığı ve yangın alanında incelemelerde bulunduğu anımsatılarak, "Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.