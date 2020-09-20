Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hüseyin Huntürk, idaresindeki 09 ADL 996 plakalı motosiklet Söğütçük Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Hüseyin Huntürk'ün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:35 - Kaynak: AA
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