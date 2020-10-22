Aydın'ın Çine ilçesinde, meskun mahalde havaya ateş açtığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çine Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Soğancılar Mahallesinde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olayla ilgili C.D, G. U. ve S. Y. gözaltına alındı.
Soğancılar Mezarlığı yanında bulunan çocuk parkında yapılan aramada uyuşturucu, kesici aletler ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çine'de havaya ateş açtıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika