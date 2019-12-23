Çine'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Ramazan Ağırbaş'ın kullandığı 09 DG 721 plakalı otomobil, İtalyan Köprüsü'nde karşı yönden gelen Özkan Sunmaz idaresindeki 48 EE 353 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Özkan Sunmaz'ın kulladığı otomobilde bulunan Buket (8) ve Songül Sunmaz (46), Dilara Ateşçi (8) ve Hatice Madran (28) ile diğer otomobildeki Serpil Ağırbaş (60) ve Durangül Ağırbaş (28) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.