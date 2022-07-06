Çine'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahallede yapımı devam eden bir bina inşaatında çalışan Nusret Uyguç (50), kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Uyguç, ambulansla Çine Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Uyguç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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