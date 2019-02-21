Çine'de Kaybolan Görme Engelli Kadın 8 Saat Sonra Bulundu
59 dakika önce
Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan görme engelli yaşlı kadın 8 saat sonra AFAD ekipleri tarafından boş bir arazide bulundu.
Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan görme engelli yaşlı kadın 8 saat sonra AFAD ekipleri tarafından boş bir arazide bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çine'nin Çöğürlük Mahallesi'nde ikamet eden Fadime Ü. (66) saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Fadime Ü.için yakınları Jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin AFAD ile yaptığı arama sonucunda yaşlı kadın 8 saat sonra Çöğürlük Mahallesi yakınlarındaki bir arazide bulundu. Sağlık durumu iyi olan Fadime Ü.ekipler tarafından ailesine teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:46 Kaynak: İHA
3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi
Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada
İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı
Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti