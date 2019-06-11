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Çine'de motosiklet hırsızı yakalandı

7 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheliden biri polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Çine'de motosiklet hırsızı yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheliden biri polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Olay Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi ve Mehmet Yavaş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. Y.'e ait 09 LJ 517 plakalı motosikletle ve M.Y.'a ait 09 CDD 58 plakalı motosiklet gece saat 01.30 sularında park halindeyken çalındı. Motosiklet sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerden F. E. (21) yakalandı. Köşk ilçesinde yakalanan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, mahkemeye sevk edildi.

Polisin güvenlik kamerasına yansıyan ve kimliği belirlenen ikinci hırsızı bulmak için başlattığı çalışma devam ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
Aydın, Çine, Motosiklet, 3. Sayfa
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