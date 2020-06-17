Çine'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskiçine Mahallesi'nde park halindeki plaksız 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatmış, Adnan Menderes Bulvarı Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde, motosikletlerle kaçmak isteyen Ali T. (26) ve Mehmet Ali Y, kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Eskiçine Mahallesi'nde 2 motosikletin çalınması olayına karıştığı öne sürülen Ali T. ile Mehmet Ali Y. emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edildi.

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