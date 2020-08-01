Çine'de orman ve makilik alanda yangın - Son Dakika

AYDIN'ın Çine ilçesindeki makilik ve ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sınırdaki Yatağan ilçesini de etkiledi. Ekiplerin yangın söndürmek için müdahaleleri sürüyor.

GÖRTÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan alandan görüntü-Ekiplerden görüntü-Çine'de orman ve makilik alanda yangın

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ/ ÇİNE (Aydın),