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Son dakika gündem: DÜĞÜNÜ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR - Son Dakika

Son dakika gündem: DÜĞÜNÜ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR

07.08.2021 14:56

Son dakika gelişmesine göre Çine'de alevler geceyi aydınlattı (2)Aydın'in Çine İlçesi Akçaova mahallesi Gökbel Dağı'nda dün çıkan yangın sırasında Sarıköy mevkiinde Aslan ailesinin düğün yemeği vardı.

Çine'de alevler geceyi aydınlattı (2)

Aydın'in Çine İlçesi Akçaova mahallesi Gökbel Dağı'nda dün çıkan yangın sırasında Sarıköy mevkiinde Aslan ailesinin düğün yemeği vardı. Yangının kısa sürede evlerine doğru geldiğini gören aile düğün yemeğini bırakıp 50 davetliyle birlikte yangına müdahaleye koştu. Düğün iptal edilerek başka bir tarihe ertelenirken, düğün yemekleri ise o sırada yangına müdahale eden ekipler ve bölgedeki vatadaşlara dağıtıldı.

Yangının çıktığı sıralarda düğün yemeğinde olan Soner Sarıman, "Yüksek kesimlerdeki yangından kozalak fırladı. Bahçede sulama hortumları vardı önce onlar tardından da zeytin ağacı tutuştu. Zamanında yetişmeseydik alevler eve de sıçrayacaktı. Yangın 13.30 sıralarında çıktı, rüzgarın etkisiyle saat 16.00 gibi buraya kadar geldi. O sırada düğün yemeğimiz vardı dışarıdan gelen davetlilere yemek verecektik. Yangını görünce düğün yemeğini iptal ettik. Düğünü bıraktık yaklaşık 50 kişi hep birlikte yangına koştuk. Dün, burası felaketi yaşadı. O an ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü hayvanlarımızda vardı. Ekipler bize bizde ekiplere yardımcı olduk hep birlikte bir felaketi önlemiş olduk. Yangın anında zaten ilk önce yaşlıları bölgeden tahliye ettik" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve o sırada yangına şahit olan Esma Aslan ise, "Yandık, kavrulduk, su boruları yandı, bahçelerimiz zarar gördü. Yakanların elleri kırılsın" dedi.

'DAĞIN YANDIĞINA MI YANAYIM, YOKSA DÜĞÜNÜNÜN KALDIĞINA MI'

Düğün sahibi Kadriye Aslan, "Düğün yemeği esnasında Gökbel Dağı'ndan dumanlar çıktı. Gelen misafirler korku içinde oraya bakmaya başladı. Tüm düğün masraflarım ziyan oldu. Düğün yemeğine gelen misafirler geri dönmek zorunda kaldı. Dağın yandığına mı yanayım yoksa düğünün kaldığına mı yanayım. Çocuklarım ile birlikte çok perişan olduk. Yangın evlere yaklaşınca jandarmalar gelip, evleri boşaltmamızı söyledi. Biz de evden önemli şahsi eşyalarımızı alıp, evi boşalttık. Düğün yemeklerini ise ziyan olmasın diye yangına müdahalede bulunanlara ve vatandaşlara dağıttık" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan yangında, alevlere bugün gün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki göletten su alan 5 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Karadan ise arazözlerle söndürme çalışması devam etti. Gölette suyun eksilmemesi içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve özel firmalara ait su tankerleri su takviyesi yaptı. Yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Yatağan, Yangın, Düğün, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DÜĞÜNÜ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR - Son Dakika


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