Çine'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ali Kar idaresindeki 48 YH 680 plakalı otomobil, Kuruköy Mahallesi Kavşağı'nda Mert Karaağaç idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Karaağaç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mert Karaağaç, buradaki tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:03 - Kaynak: AA
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