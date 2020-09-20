Çine'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan Karaağaç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın 'ın Çine ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı