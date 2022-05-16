Çine'de polis ekipleri denetim yaptı - Son Dakika
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Çine'de polis ekipleri denetim yaptı

16.05.2022 10:20
Çine'de polis ekipleri denetim yaptı

Aydın'ın Çine ilçesinde polis ekipleri alkollü içki satışı yapan işletmeleri denetledi.

Aydın'ın Çine ilçesinde polis ekipleri alkollü içki satışı yapan işletmeleri denetledi.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alkollü içki satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal ve umuma açık eğlence mekanı toplam 14 işletme denetlendi. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile halkın güven ve huzurunun devamının sağlanması amacıyla, 21.00 - 23.00 saatleri arasında ilçe merkezinde 8 umuma açık alkollü mekan, 6 büfe ve tekel bayi kontrolleri yapıldı. Yapılan uygulamada içkili mekanda kapalı alanda sigaradan içmekten dolayı idari işlem yapılırken, 145 şahıs GBT sorgusundan geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - AYDIN

Çine'de polis ekipleri denetim yaptı
Çine'de polis ekipleri denetim yaptı
Çine'de polis ekipleri denetim yaptı
Çine'de polis ekipleri denetim yaptı

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Hisarcık, Aydın, Polis, Çine, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çine'de polis ekipleri denetim yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çine'de polis ekipleri denetim yaptı - Son Dakika
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