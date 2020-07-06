Çine'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile Temizel ve Gürsoy'un hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle kapının açılması sonucu Hayriye Temizel ve Fatma Gürsoy dışarı savruldu.

Yaralıların ambulansa taşınması Çine 'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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