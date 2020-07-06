Çine'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların ambulansa taşınması Çine'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AYDIN(AA)- Çine'de kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Muğla yönüne giden Şekip Temizel'in kullandığı 32 YH 853 plakalı otomobil, Yolbuyu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kapının açılması sonucu Hayriye Temizel ve Fatma Gürsoy dışarı savruldu.
Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile Temizel ve Gürsoy'un hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.