Son Dakika Haberleri: Çine'de Şüpheli Ölüm

Çine'de Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde bir işletmede çalışan Serkan Emre, kaldığı pasajın odasında ölü bulundu.

Çine'de Şüpheli Ölüm, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde bir işletmede çalışan Serkan Emre, kaldığı pasajın odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çine'de bir imalathanede çalıştığı öğrenilen Serkan Emre'nin işe gitmemesi üzerine yakınları Emre'ye arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Kendisine ulaşamayan arkadaşları Emre'nin, Çine'de Hamidabat Mahallesi Hükümet Meydanı Ilgın Pasajı'nda kaldığı tek göz odaya gitti. Emre'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Serkan Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Emre'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Serkan Emre'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:42 Kaynak: İHA

Aydın, Serkan Emre, Çine, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kula'da Feci Ölüm... Emekli Öğretmen Mehmet Berber Aracında Yanmış Şekilde Bulundu Ömerli'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Cemal Kaşıkçı'nın Parçalanan Cesedinin Bavullarla Taşındığı Görüntüler Ortaya Çıktı Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 3 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 11:07:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çine'de Şüpheli Ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]