Çine'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çine'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

17.05.2022 13:25
Çine'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla yönüne seyreden Furkan Çolak (28) yönetimindeki 80 DD 907 plakalı otomobil, Eskiçine Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Fatma Nur Çolak (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Otomobil, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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