Çine'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Muğla Karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür K. yönetimindeki 09 LR 416 plakalı Tofaş otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yılmaz T. (12) ve Saffet B. ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN