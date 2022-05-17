Çine'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Çine'de trafik kazası: 2 yaralı

17.05.2022 14:40
Çine'de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çine ilçesi Eski Çine Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla istikametinde seyir halinde olan 80 DD 907 plakalı otomobilin sürücüsü F.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda hakimiyetini kaybeden sürücü F.Ç. yolun karşısına geçerek aracıyla takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler araç sürücü F.Ç. ile yolcu konumundaki F.N.Ç.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Çine'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı Çine'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Aydın, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çine'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çine'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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