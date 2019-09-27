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Çine'de trafik kazası; 3 yaralı

59 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Çine'de trafik kazası; 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.


Kaza Çine Sanayi Sitesi Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çine'den Aydın istikametine doğru ilerleyen 10 NF 939 plakalı Mevlüt A.(23) idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Aziz Ö. idaresindeki 09 LB 372 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mevlüt A.(23), eşi Ayşegül A.(23), kamyonette yolcu konumunda bulunan Şadiye İ.(85) hafif şekilde yaralandı. Kamyonet sürücüsü Aziz A. ile kamyonetteki diğer yolcu Melek Ö.(60) ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulansla Çine İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın, Çine, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:24 Kaynak: İHA
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