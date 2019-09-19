Çine'de yılın ahisi seçildi

Çine'de motosiklet tamircisi Rıfat Özcan, yılın ahisi olarak seçildi.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ilçede yılın ahisi olarak Çine Sanayi Sitesinde yaklaşık 50 yıldır motosiklet tamirciliği yapan Rıfat Özcan seçildi.

Özcan, plaket ve hediyelerini AYESOB Başkanı Selahattin Çetindoğan ve Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar'ın elinden aldı.

Esnafın ülke ekonomisinin yapı taşı olduğunu ifade eden Rıfat Özcan, esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini ve bu günlerde devletin esnafa daha çok destek olmasını arzu ettiğini ifade etti.