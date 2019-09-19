Son Dakika Haberleri: Çine'de yılın ahisi seçildi
Son Dakika Güncel Haber

Çine'de yılın ahisi seçildi

12 dakika önce

Çine'de motosiklet tamircisi Rıfat Özcan, yılın ahisi olarak seçildi.

Çine'de yılın ahisi seçildi, System.String[]

Çine'de motosiklet tamircisi Rıfat Özcan, yılın ahisi olarak seçildi.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ilçede yılın ahisi olarak Çine Sanayi Sitesinde yaklaşık 50 yıldır motosiklet tamirciliği yapan Rıfat Özcan seçildi.

Özcan, plaket ve hediyelerini AYESOB Başkanı Selahattin Çetindoğan ve Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar'ın elinden aldı.

Esnafın ülke ekonomisinin yapı taşı olduğunu ifade eden Rıfat Özcan, esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini ve bu günlerde devletin esnafa daha çok destek olmasını arzu ettiğini ifade etti.

Ahilik Haftası, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı
Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı Son Dakika: Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt olayında "Konsomatris" detayı herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çine'de yılın ahisi seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]