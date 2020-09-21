Çine'de yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesindeki okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlatıldı.

Çine'de okullar bugün kapılarını 502 anasınıfı ve 460 birinci sınıf öğrencisi için açtı.

Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Hüseyin Özkan İlkokulunu ziyaret ederek, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen incirleri öğrencilere ikram etti.

Üstündağ, sınıflarda ve etkinlik alanlarında öğrencilerin yerleri sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandığını ve tertemiz okullarda hijyen, maske, mesafe kurallarına uyarak eğitim verileceğini belirtti.